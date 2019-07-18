斗鱼CEO：估值会走高 短视频是游戏产业链的补充

中关村在线消息：昨晚，斗鱼在美国纳斯达克敲响上市钟，发行价为11.5美元。此次融资达7.75亿美元，斗鱼市值达到37亿美元。斗鱼CEO陈少杰接受了媒体采访。

关于斗鱼估值的问题，陈少杰表示“希望逐渐被广大投资人认可，估值会随之走高”。



昨晚，斗鱼在美国纳斯达克敲响上市钟

提及短视频对直播行业的冲击，他表示：“短视频在过去一两年在用户和时长上，都有很大增速但我们自己的增速也没有放缓短视频和游戏直播在体验上有区别短视频更多的是比如体育的集锦，很短很精彩的。直播更像是大家看一场球赛，沉浸地去看整个过程，用户时长会比较长。用户既会看整场球赛也会看集锦，这两种需求不同，并没有太多直接竞争。短视频完善了对游戏需求的链条。”

对于财报中的扭亏为盈，陈少杰表示，“游戏直播这个专属领域里，新增的付费用户带来了新收入。这是付费习惯带来的变化。招股书数据显示，第一季度斗鱼付费用户量达600万，比上年同期的360万增长66.7％;每付费用户平均收益（ARPPU）达226元，比上年同期的149元增长51.7 ％。”

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