realme X白蒜版正式开售 深泽直人联合设计

中关村在线消息：realme X在发布时推出了拥有洋葱、白蒜两种配色的深泽直人定制的realme X大师版。今日，realme X大师版白蒜配色版本将正式开售。



realme X大师版白蒜配色今日首销

配置方面，realme X大师版与普通版基本一致正面搭载6.53英寸三星AMOLED屏幕，屏占比高达91.2%，前置1600万像素升降摄像头，后置4800万+500万像素双摄像头，全系标配骁龙710处理器，仅提供8GB+128GB存储组合，电池容量为3765mAh电池，采用屏下指纹技术。



realme X大师版共有两种配色

realme官方称realme X大师版是与设计大师深泽直人联合定制设计的，融入了“本真设计”的理念，从生活细节出发，让设计回归简洁，真实的展现生活之美。官方还宣称该版本的后壳历经72次渐变测试，300多次样品调整，最终才能呈现出这样的效果。



realme X大师版由深泽直人联合定制

据了解，深泽直人（Naoto Fukasawa）是日本著名产品设计师，家用电器和日用杂物设计品牌“±0”的创始人。他的主张用最少的元素（上下公差为±0）来展示产品的全部功能。曾为多家知名公司诸如苹果、爱普生进行过品牌设计，其作品在欧洲和美国赢得过几十余设计大奖。

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