三星A80国行版跑分曝光 与骁龙730机型相差不大

中关村在线消息：三星于今年4月份在泰国曼谷发布了Galaxy A80手机，该机是首款搭载共同骁龙730G的手机。今天鲁大师曝光了该机国行版的跑分成绩，总分为252410分。



三星Galaxy A80鲁大师跑分曝光

鲁大师官方表示，三星Galaxy A80虽然采用了升级版的骁龙730G，但结合跑分来看，该处理器的GPU表现并没有比骁龙730的表现更加出色。不过鲁大师也表示，这一状况可能是工程测试机的缘故，也可能与厂商的调教有关。



三星Galaxy A80采用升降前摄和屏幕发声技术

据了解，Galaxy A80是三星首款采用机械结构设计的手机。屏幕尺寸达到了6.7寸，分辨率为2400×1080。由于三星该款手机采用了旋转式摄像头，隐藏式传感器和声屏技术，所以该机的屏占比达到了93.8%，并支持屏幕指纹识别技术。后置三摄的规格为，4800万主摄+800万广角+3D TOF景深镜头的组合。



三星Galaxy A80搭载骁龙730G处理器

核心配置方面，三星Galaxy A80是全球首款搭载高通骁龙730G处理器的手机，并配备8GB +128GB存储组合；内置3700mAh电池，且支持25W快充规格，可实现30分钟充至55%电量，95分钟充满电；预装基于Android 9的One UI系统。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星A80国行版跑分曝光 与骁龙730机型相差不大http://news.zol.com.cn/722/7221771.html