微软更新服务协议 两年不登录自动删除账户

中关村在线消息：微软在官网上正式公布了Microsoft服务协议的变更内容，其中提到两年内没有登录过的Microsoft帐户将会被删除。





微软在协议中写到：“我们更新了帐户活动政策，以反映您在两年内至少要登录一次Microsoft帐户以保证其处于活动状态，除非在Microsoft帐户活动政策 https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 或在服务的付费部分的要约中另有规定。”

此外，微软还明确称，如果关闭Microsoft帐户，微软将会暂时禁止创建与用户提供的电子邮件地址相关联的帐户。

如果用户使用工作或学校的电子邮件地址登录某些Microsoft服务，即表示用户已同意与电子邮件地址相关联的域所有者可以收到其拥有Microsoft帐户及其相关订阅的通知。

总之就是，如果你拥有一个Microsoft帐户，那么每两年至少要有过一次登录，否则微软就会删除你的帐号。

对于这样的政策，大家是怎么看的呢？

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