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    索尼依然任性 搭载5K屏幕的Xperia 1R曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，有消息称索尼将现在下一代Xperia旗舰机上取消4K屏幕，将分辨率改为FHD级别。但这并不意味这索尼就放弃高分辨率手机的想法了 。

    日前，有外媒曝光了索尼内部正在准备一款屏幕分辨率达到5K的手机产品。据报道中贺宽手机的型号为“J8220”，其正式命名可能为Xperia 1R。

    索尼依然任性 搭载5K屏幕的Xperia 1R曝光
    索尼正在开发一款5K屏幕的手机

    爆料称其基本配置与Xperia 1大致相同，但是正面采用了6.1英寸显示屏。根据UA配置文件显示，这款手机的屏幕分辨率达到的5040×2160，屏幕比例依然为21：9，其像素密度达到了惊人的899PPi。

    索尼终于醒悟 下一代旗舰手机售价有望大降
    Xperia 1R的其他配置依然保持旗舰水准

    根据此前的消息，索尼将会在今年的柏林消费电子家电用品展（IFA）上发布新新一代Xperia系列手机。目前还不清楚索尼是否会在这场发布会上推出这款Xperia 1R，不过可以确定的是此次将会正式推出Xperia 2机型。

    索尼下一代Xperia旗舰曝光：或亮相IFA2019
    网曝Xperia 2背部渲染图

    据报道，索尼Xperia 2采用一块6.2英寸OLED 2K显示屏，屏幕比例为21:9，搭载骁龙855移动平台，配备6GB以上内存，内置3000mAh电池，支持无线充电和侧面指纹识别，机身尺寸为158*68.3*8.3mm。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7221647.html report 914 中关村在线消息：近日，有消息称索尼将现在下一代Xperia旗舰机上取消4K屏幕，将分辨率改为FHD级别。但这并不意味这索尼就放弃高分辨率手机的想法了 。日前，有外媒曝光了索尼内部正在准备一款屏幕分辨率达到5K的手机产品。据报道中贺宽手机的型号为“J8220”，其正式命名...
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