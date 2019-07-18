Galaxy S11或搭6400万像素COMS 预计2020年初发

中关村在线消息：据外媒报道，三星已经展开Galaxy S11手机的相关研发工作，最新消息称Galaxy S11的相机将会有重大升级，搭载三星6400万像素COMS传感器。



Galaxy S11或搭6400万像素COMS

报道称，三星Galaxy S11主摄像头将会搭载6400万像素COMS传感器。对于最新的COMS传感器，三星则信心满满，称这些图像传感器将为智能手机带来全新的摄影水平。

除了摄像头将会大升级之外，目前对于Galaxy S11的相关消息并不多，大都还是集中在预测极端。



Galaxy S11或搭6400万像素COMS

早前有消息称，三星Galaxy S11将搭载基于Android Q系统打造的One UI 2.1，此消息SamMobile也强调属实。

在硬件配置上，预计三星Galaxy S11将会搭载高通骁龙865处理器，以及三星自研的Exynos 9825处理器，并且这两款处理器都将配备5G基带，这也意味着该机支持5G网络。

对于新机发布日期上，预计三星Galaxy S11系列将于2020年初正式发布。

（文中图片来自互联网）

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