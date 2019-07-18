iQOO Neo推出国家宝藏礼盒版 限量2000套

中关村在线消息：昨晚，iQOO官方在微博宣布，正式推出iQOO Neo国家宝藏之四牛鎏金贮贝器定制礼盒版。目前已在京东开启预约，限量2000套，售价为1998元。



iQOO Neo推出国家宝藏礼盒版

据了解，iQOO Neo国家宝藏礼盒版的手机与普通碳纤黑版保持一致，而礼盒整体采用蓝金配色方案，官方称其设计灵感来自国家宝藏之四牛鎏金贮贝器。礼盒中包括充电宝、手机壳、手机支架和冰箱贴，整个礼盒都充满了“金牛”的元素。



iQOO Neo国家宝藏礼盒版充满金牛的元素

配置方面，iQOO Neo正面采用了一块6.38英寸的AMOLED水滴屏，并支持新一代屏下指纹识别技术。搭载高通上一代旗舰处理器骁龙845，并提供6GB+128GB存储组合。内置4500mAh超大电池，并支持22.5w快充规格。后置相机采用了AI三摄方案，规格分别为1200万像素主摄+800万像素超广角+景深镜头的组合。



灵感来自四牛鎏金骑士铜贮贝器

另外，iQOO Neo还延续了在iQOO上备受好评的vivo Multi-Turbo、超级液冷散热技术、vivo屏幕指纹、超广角AI三摄、超级夜景、超级逆光等功能，并新增了类DC调光功能。

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