三星Galaxy Tab S6高清渲染图曝光 可吸附S Pen

中关村在线消息：前段时间，外媒曝光了一款三星旗下全新平板电脑产品——Galaxy Tab S6，其搭载了高通旗舰级处理器骁龙855。近日，该机的高清渲染图再次曝光。



网曝Galaxy Tab S6渲染图

图片显示，这款Galaxy Tab S6的背部设计与苹果新版的iPad Pro十分相似，其整体外观十分硬朗，并在背部采用了和iPad Pro、iPhone 7类似的天线设计；三星还为这款平板配备了后置的双摄，在双摄模组的下方还拥有一个预留的凹槽，使S Pen可以吸附并充电。



Galaxy Tab S6支持键盘模式

配置方面，三星Galaxy Tab S6正面采用了一块10.5英寸显示屏；将会搭载高通骁龙855旗舰处理器，并提供6GB+128GB和6GB+256GB两种存储组合；后置双摄像头，运行Android 9系统。



Galaxy Tab S6共有三款颜色

另外，消息还称三星Galaxy Tab S6还搭载了由AKG专业调教的扬声器，可以提供不错的影音体验。该机共拥有两款型号，其中一款为SM-T860，该型号是只有Wi-Fi链接，而另一款是支持LTE网络的SM-T865。

爆料称，三星将在8月7日的Galaxy Note Note10发布会中推出Galaxy Tab S6。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy Tab S6高清渲染图曝光 可吸附S Penhttp://news.zol.com.cn/722/7221634.html