早报：黄章谈李楠离职突然爆言 斗鱼上市开盘就跌

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

昨天关于魅族李楠离职的事本应随着李楠的出面辟谣而终止，但现在似乎又起波澜。



黄章：能挣钱的是人才，不断亏钱的是费财





黄章在魅族社区就着魅友的一篇名为“关于李楠离职”帖子发表了诸多评论，在回应网友“三剑客都是人才尽量留住仅存的”时，黄章表示：“对公司来说能挣钱的就是人才，不断亏钱的就是费财。”

黄章还评论道：“前几年魅族粗犷发展用亏损换规模，当资本潮退去魅族包括我在内的经营委员会不得不改变公司的策略。在改变过程中免不了失速和损失，当然也包括启用一些更年轻更有具有stay hungry stay foolish的骨干。”

原计划在2017年就上市的斗鱼经历了一系列波折之后终于在昨晚成功挂牌，但开局似乎并不好看。

斗鱼纳斯达克上市遭破发 开盘即跌4.17%





斗鱼正式在纳斯达克挂牌上市，证券代码为“DOYU”，发行价为11.5美元。结果上市首日开盘即遭破发，开盘报价11.02美元，较发行价下跌4.17%，开盘时斗鱼市值约为35.8亿美元。据悉，斗鱼运营三年已共计亏损22亿元。

5G已经进入了商用流程，但人们似乎还不知道5G显示在手机中的图标会是什么样的，现在可以知道了。

中国联通晒出5G图标 并无惊喜





中国联通近日晒出了5G网络在手机上呈现的图标，不过这个图标并没有多少新意，就是将现在的“4G”中的“4”替换成“5”，没有进行特别的设计。据悉，中国最早的一批5G手机已经通过3C认证，就在等待上市了。

全球首例基于鲲鹏处理器的运营商IT应用系统商用实现。

华为鲲鹏处理器首次商用





浙江移动营业厅前台系统近日成功迁移至华为TaiShan服务器，该服务器采用鲲鹏处理器的。据悉，鲲鹏处理器是华为在今年1月发布的高性能数据中心处理器。

华为首席战略营销官徐文伟表示，鲲鹏920处理器将被率先安装在华为的ARM服务器产品线中，适用于存储，高密度以及需要高核心数和每瓦性能的组合场景。

说到荣耀，下面还有一条关于荣耀新机的最新消息。



荣耀9X/9X Pro已开启京东预约





荣耀9X发布会将于7月23日举行，不过荣耀9X和9X Pro这两款机型已经在京东开启预约了。从目前的页面来看，大部分信息仍然是未知的，价格也没有公布，能够看出的只有荣耀9X将是后置双摄设计，而荣耀9X Pro则是后置三摄。

不看好Facebook数字货币Libra的人又多了一个。

法国财长：Facebook的数字货币条件不成熟





法国财政部长布鲁诺·勒梅尔在G7财长会议上表示，Facebook继续推进数字加密货币Libra计划的条件尚不成熟，法国正在设立一个G7特别工作组，专门研究中央银行如何确保数字加密货币有效受到法规的监管。

不光数字加密货币需要监管，网约车平台也是需要大力监管的。

滴滴美团连续10次被查出不合规车辆





上海市交通委执法总队17日再次对滴滴和美团进行上户执法检查，检查这两家公司清退不合规车辆的情况，结果依然未能清退工作。这之前滴滴和美团已经连续9次吃到罚单，现在第10次罚单也即将领到了。

最后来看一条游戏方面的新闻。

腾讯任天堂Switch官方微博上线





昨日晚间，一个名为腾讯NintendoSwitch的微博上线，认证信息为“腾讯引进Nintendo Switch官方微博”。该微博的上线被认为是国行Nintendo Switch上市的前兆，之前腾讯已宣布将代理Nintendo Switch的国行运营。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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