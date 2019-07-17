晚报：华为巴龙5000完成测试 脑后插管明年就来！

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

国家5G推进组确认：华为巴龙5000芯片完成测试





2019年度IMT-2020(5G)峰会在北京召开，IMT-2020(5G)推进组组长王志勤对外宣布了5G芯片研发的最新进展。其中，华为海思的巴龙5000芯片已经完成了全部的测试工作。

巴龙5000是全球首款单芯多模5G基带，基于7nm工艺制程打造，不仅支持5G SA独立及NSA非独立组网，还支持4G、3G、2G网络，是目前最强的5G基带。

Z点评：SA独立组网是最值得期待的5G，华为加油。

斗鱼今晚登陆纳斯达克 IPO发行价11.5美元





国内直播平台斗鱼直播今日宣布公司已将招股(IPO)发行价确定为11.50美元，每10股ADS代表1股普通股，于北京时间今晚登陆纳斯达克全球精选市场，股票代码“DOYU”。

根据斗鱼官方发布的招股书，2019年第一季度斗鱼转亏为盈，净利润为1820万元，较去年同期增长1.852亿元。根据IPO发行价估算，斗鱼估值约为37.3亿美元。

Z点评：直播平台上市面临最大的问题是如何找到成熟有效的盈利模式。

谷歌承认收集用户谈话内容





谷歌搜索产品经理David Monsees日前证实谷歌员工和第三方合作商通过谷歌智能音箱和语言助手收集用户谈话内容，其中很多音频是在无意中收集的，甚至不需要访问设备。

Z点评：没想到你谷歌浓眉大眼的也干这个事？

Redmi K20 Pro黄金版曝光 真的金光灿灿





有人曝光了Redmi K20 Pro黄金版的背部照片，并表示这张照片来自雷军，但雷军后来删掉了该图。从图片上看，Redmi K20 Pro黄金版的背部真的是金黄色的，右下角还有一个银色的“K”，应该是指这款手机的黄金是真金。据悉，该机的售价为48万印度卢比（约合48000元人民币）。



Z点评：emmmm...这金闪闪的审美不做评价。

魅族确认明年上半年推5G手机





魅族科技官方今日发布微博，称魅族正式成为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的5G战略合作伙伴，并确认将在明年上半年推出首款5G产品。

同时魅族还指出2018年6月份成为中国移动5G终端先行者计划成员，2018年9月成为中国电信5G研发联盟成员，2019年6月与中国联通成立5G联合创新实验室。

Z点评：都在积极布局5G了，魅族看来是不打算赶今年这一波尝鲜了。

缸中之脑？马斯克脑机接口明年试验





知名科技大佬艾隆·马斯克的旗下不仅仅有特斯拉和SpaceX，还拥有一家初创企业Neuralink。这家企业主要在开发脑机接口。近期，Neuralink首次对外展示了脑机接口，并表示最早明年就会进行人体试验。

Z点评：脑后插管时代真的要来了！

QQ浏览器垃圾智能识别分类功能内测上线





QQ浏览器推出了扫一扫智能识别分类功能，通过AI识别能力快速区分垃圾种类。只需扫一扫，屏幕下方就会显示该物体的名称以及所属垃圾分类等信息。目前，该功能可以为400多种常见垃圾进行分类，并逐步扩大垃圾分类识别库。

Z点评：来自灵魂的拷问“你是哪种垃圾？”

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）





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