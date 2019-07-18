只“钟”意你 为你精选3款智能优质闹钟

你的闹钟，你的时间管家！好的闹钟不应该只有时间显示和提醒功能，还应该能显示室内温度、智能感光，还能显示日期、工作日分开设定等等。



是懒人闹钟，同时也是音乐时钟、温度仪、夜间灯等等，温润的柔光帮你陪你度过安静的夜晚。7首音乐铃声，告别传统滴滴声，唯美好时光和音乐不可辜负。按下闹钟顶部按键，无需睁眼就知道时间温度，穿多穿少，让生活更加便捷。多种使用功能和颜色任你选择，美好生活，从时间管理开始~



第一眼看以为是装饰家居的木头饰品，没想到是一个简约的数字闹钟!

闹钟远离手机辐射，可显示温度和日期。支持亮度的调节，早上起床看时间也不怕刺眼啦~闹钟既可以放电池使用，也可以插电使用，不用的时候可以切换到省电模式，真正做到环保健康。



“颜值即正义”，可爱的闹钟不仅能装饰房间，同时也是你的生活小管家。







闹钟可充电，平时是节能模式，显示屏熄灭，触碰或声控可激活显示屏。链接电源显示屏长亮。闹钟响后，短按顶部按钮可进入贪睡模式，萌宠TV可以设置最长60分钟定时关灯，可调节夜灯亮度，温柔不刺眼哦，还有5种可爱的头饰可任意搭配，现在下单还有10元的券可领哦~



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