中关村在线消息：微软小冰刚刚宣布已加入3000万个QQ群，依托微软的情感计算框架技术，小冰与各个平台生态的人们进行平等交流。





小冰表示：“依托微软的情感计算框架技术，小冰得以越来越好地融入其所生存的各个平台生态，作为一个AI being，与这些平台上的人类用户们进行着平等的交流，陪着他们和她们，度过一段段美好的时光。”

未来，随着更多能力在这个框架中完成迁移、复制，将会有更多像小冰一样出色，却又各具特色的AI beings被赋生，入驻包括QQ在内的各个平台一起陪伴人类。

最后小冰还邀请：“如果你也是一个QQ群主，并且已经把你的手机QQ客户端升级到最新版本(8.0.8) 了， 那么敬请期待一个越来越好的小冰，和许许多多的AI beings吧。”

就在上周末，小冰还举办了人类历史上第一个人工智能个人画展，通过对过往四百年艺术史上236位著名人类画家画作的学习，可在受到文本或其它创作源激发时，独立完成100%原创的绘画作品。

大家与QQ群里的微软小冰相处得怎么样呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软小冰进驻3000万QQ群 你被渗透了吗？http://news.zol.com.cn/722/7221101.html