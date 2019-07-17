40款App被督促整改：安居客、墨迹天气上榜

中关村在线消息：近日App专项治理工作组发文，督促40款App进行整改，原因是这些App存在违规收集用户个人信息问题，且未公开有效联系方式。



被要求整改的40款App名单



被要求整改的40款App名单

被要求整改的App包括糗事百科、Soul、拉卡拉、掌阅、墨迹天气、人人贷借款、安居客、转转、途虎养车、宜人贷等等。工作组要求这些App30天内完成整改，逾期将予以处置。

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