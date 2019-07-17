魅族发布Flyme 8预告 广东地区用户有福利

中关村在线消息：今日魅族Flyme官微上线了Flyme 8的功能预告，并特别指出Flyme 8将上线“SOS 紧急求助”功能，这将极大保障用户的人身、财产安全。



魅族突然发布Flyme 8预告

魅族Flyme官微着重预告了Flyme 8上的SOS新功能。指出该功能是“我们联合广东省公安厅、“怕怕”推出「SOS 紧急求助」。率先在广东省内实现「报警自动发送位置信息」功能，警方可以在接到电话的第一时间获知用户的具体位置，大幅提高报案效率和精准度，保障用户的人身、财产安全。 ”

不过遗憾的是这次魅族Flyme官方并没有透露Flyme8将会何时发布。但Flyme的热度却是一直不减。今年5月底，魅族产品经理陈家沂在微博上曝光Flyme 8的海报，其中“即将上线，敬请期待”等字体十分醒目。

紧接着魅族Flyme工程师洪汉生也发文表示，包括BSP专家、性能调优专家、小窗模式原作者、稳定性专家等员工即将回归，Flyme 8将会迎来一定的优化和改善。



魅族突然发布Flyme 8预告

根据已经曝光的最新Flyme 8路线图显示，魅族Flyme 8在2019年Q2开启内部测试，2019年Q3系统将进行封测，最后在2019年 Q4正式上线。

怎样魅友们是不是早已经期待已久。

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