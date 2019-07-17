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    中国游戏直播行业研究报告：2019年游戏直播用户规模将达3.1亿

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：日前，艾瑞网发布了《2019年中国游戏直播行业研究报告》。报告显示，游戏直播行业规模越来越大，并逐步走向正轨。

    报告称，随着市场成熟，中国游戏直播市场规模增速将放缓。2018年游戏直播市场规模达131.9亿元，较2017年增长超过60%，预计到2020年规模将达250亿元。随之，游戏平台用户规模增速也将同步放缓。2018年，中国游戏直播平台用户规模达2.6亿人，预计2019年规模将达3.1亿。

    中国游戏直播行业研究报告：2019年游戏直播用户规模将达3.1亿
    预计2019年游戏直播用户规模将达3.1亿

    数据显示，竞技游戏直播仍是游戏直播最受欢迎的版块，占30%；其次是主机游戏，占26.5%。排名Top1000的主播超过6成为游戏主播。

    中国游戏直播行业研究报告：2019年游戏直播用户规模将达3.1亿
    竞技游戏直播仍是游戏直播最受欢迎的版块

    竞技游戏中，MOBA与求生类游戏仍是主流，大量头部游戏主播出自王者荣耀英雄联盟专区。数据显示，有13.4%的头部游戏主播来自王者荣耀专区，9.7%的头部游戏主播来自英雄联盟专区。

    中国游戏直播行业研究报告：2019年游戏直播用户规模将达3.1亿
    有13.4%的头部游戏主播来自王者荣耀专区

    收入方面，道具打赏仍是游戏直播平台的主要收入来源，占总收入的9成。目前游戏平台也在发展其他业务，比如会员业务、游戏联运业务、游戏陪玩等业务等。Top1000的主播为平台贡献了63%的收入，是直播平台主要收入来源。用户调查显示，超过6成用户只会打赏自己喜欢的主播。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国游戏直播行业研究报告：2019年游戏直播用户规模将达3.1亿http://news.zol.com.cn/722/7220923.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7220923.html report 1034 中关村在线消息：日前，艾瑞网发布了《2019年中国游戏直播行业研究报告》。报告显示，游戏直播行业规模越来越大，并逐步走向正轨。报告称，随着市场成熟，中国游戏直播市场规模增速将放缓。2018年游戏直播市场规模达131.9亿元，较2017年增长超过60%，预计到2020年规模将...
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