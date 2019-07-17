新华书店接入支付宝刷脸支付 已在40家书店安装使用

中关村在线消息：随着5G和AI技术的发展，刷脸支付已经成为越来越受欢迎的支付方式。据中国支付清算协会的报告，今年以来人脸识别在手机解锁、身份验证、支付等方面广泛使用，已逐渐成为主流，有85%的用户愿意使用刷脸支付等生物识别技术进行支付。

事实上，刷脸支付早在2015年就已出现。在德国汉诺威电子展上，阿里巴巴创始人马云在现场亲自展示了支付宝刷脸支付。到2018年底，全国已有超过100个城市的300家肯德基支持刷脸支付。

到今年，支付宝刷脸支付全面普及，渗入人们生活的方方面面，餐饮、娱乐、酒店等吃喝玩乐场所都开始接入刷脸支付。



浙江新华书店宣布接入支付宝刷脸支付

近日，浙江新华书店宣布接入支付宝刷脸支付。浙江省新华书店总经理杨望平介绍，目前支付宝刷脸支付已在40家书店安装使用，以后会在全国范围内陆续接入。目前，全国新华书店共有超过14000家。据介绍，消费者只需首次刷脸支付时绑定支付宝账号，以后再去就可以直接刷脸，非常便捷。

据了解，与市场上主流人脸识别技术不同，支付宝刷脸支付准确率达99.99%。支付宝3D结构光技术能够有效避免人脸伪造，安全性更高。

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