中关村在线消息：7月17日消息，今天下午，小红书方面发布了一份反作弊报告。报告中提到，他们近期清理平台的刷量日记收到了效果。小红书平台上现在平均每天清理刷量笔记4285篇，其中除机器刷量外，每天有920篇人工刷量笔记被清理。



小红书开始整治刷量日记：每5分钟关18账号

今年第二季度，小红书开展了对于刷量的整治行动。平台上平均每5分钟就要清理18.6个刷量账号、168个虚假点赞、135个虚假收藏、571个虚假关注；同时，平均每天清理刷量笔记4285篇，其中除机器刷量外，每天有920篇人工刷量笔记被清理；通过0.1秒识别机刷，对人工刷量识别准确率已达到99.9%。

近日有消息称，阿里巴巴将收购小红书，且阿里系HRG已进驻该公司。对此小红书修昂该负责人出面辟谣，否认将被阿里巴巴收购。小红书相关负责人表示，上述消息不属实，是谣言。同时我们保留对造谣者诉诸法律的权利。

据了解，小红书在去年6月完成超3亿美元财务融资，估值超过30亿美金。本轮由阿里巴巴领投，金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚在内的新老投资人全部参与了此轮融资。

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