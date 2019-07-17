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    OPPO手机OPPO Reno 10倍变焦版（6GB/256GB/全网通）

    OPPO Reno巴萨定制版开启预约 售价4799元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：OPPO在今年四月份正式发布了Reno系列手机。今日，OPPO宣布正式推出了OPPO Reno巴萨定制版，并且支持十倍变焦。采用巴萨罗那经典的红蓝配色。目前这款手机已经开始预约将于26日正式发售，售价为4799元。

    OPPO Reno巴萨定制版开启预约 4799元26日正式开售
    OPPO Reno巴萨定制版开启预售

    从图片中可以看到，OPPO Reno巴萨定制版采用了巴萨经典的红蓝配色，并融合了近年来十分流行的渐变设计，机身背部下方还保留了巴萨的队徽。OPPO官方介绍称：巴萨不只是一家俱乐部，更是一种永不言弃的精神，红色代表着撼人心魄的热情，而蓝色代表着把控全场的冷静。

    OPPO Reno巴萨定制版开启预约 4799元26日正式开售
    OPPO Reno巴萨定制版各方面都融入了巴萨元素

    另外，OPPO还在系统内定制了巴萨主题的UI，系统内置巴萨赛程日历、巴萨Breeno速览卡片、巴萨专属铃声、巴萨拍照水印等各种巴萨的元素。并打造了定制的包装盒，以及一些定制的主题配件。从各个方面融入了巴萨精神。

    OPPO Reno巴萨定制版开启预约 4799元26日正式开售
    OPPO Reno巴萨定制版拥有专属配件

    配置方面，OPPO Reno巴萨定制版会与普通版保持一致。正面采用一块6.6英寸2340×1080显示屏，支持新一代光学屏下指纹识别；搭载高通骁龙855处理器；内置4065mAh电池，并支持VOOC 3.0闪充。后置相机为4800万主摄+1300万潜望式长焦+800万超广角的三摄组合，支持十倍混合光学变焦。

    （本文图片来自网络）

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