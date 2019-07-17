5款白领必备办公好物 最高只要29元

桌面太枯燥？鼠标垫太小不好用？或许你可以试试这款超大鼠标垫办公桌垫。
材质采用天然橡胶和加厚精细布面，防滑柔软可参与定制哦，当然也有多种款式可选，为你的办公桌增加一点点小趣味。现在购买还有优惠券可领！
卡通布朗熊可爱粉色超大鼠标垫办公桌垫笔记本垫可定制加厚鼠标垫
在办公室里你需要一个怎样的收纳盒和书立？首先，它一定需要够结实，还需要大容量，这样才能装得下你桌面常取的书籍和物件。看起来整洁又方便拿取。
产品设计为加深款深度260mm,文件夹可以随意放。采用进口原木浆美卡纸，能承载更大的重量。还有大理石款、哑光加宽防水款可选。
文件架栏书本桌面收纳盒文件盒 办公牛皮纸文件夹 整理置物架书立
中午吃完午餐有些犯困怎么办？U型枕可以帮到你。靠着桌面睡不会觉得难受，仰睡也不会觉得落枕。
U形枕全方位环绕舒适护理，高品质慢回弹，手感舒适，360°托扶，给你0压力的办公午休。布面内附磁性纤维粒，磁力可帮助呵护颈椎健康，升级睡眠新体验。产品拒绝使用全涤天鹅绒，精选新疆长绒棉，80%棉，源自天然，更健康。
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1个多用的居家办公小抱枕，还可以作为靠垫和小被子使用，再也不怕空调开太低啦~
抱枕尺寸为40X40cm，展开尺寸有110X150cm，外层为亚麻面料，轻柔舒适，做工细致，背面为磨毛面料，柔软饱满。多种图案可选。
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USB桌面充电小风扇，既可以在办公室内使用，也可以手持，使用过程中无噪音干扰，安静凉爽，可用场景广泛。
三挡选择，清凉自由定义，风扇只重132g，选你所选，让你无惧炎炎夏日。
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