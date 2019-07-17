5款白领必备办公好物 最高只要29元

桌面太枯燥？鼠标垫太小不好用？或许你可以试试这款超大鼠标垫办公桌垫。





材质采用天然橡胶和加厚精细布面，防滑柔软可参与定制哦，当然也有多种款式可选，为你的办公桌增加一点点小趣味。现在购买还有优惠券可领！

在办公室里你需要一个怎样的收纳盒和书立？首先，它一定需要够结实，还需要大容量，这样才能装得下你桌面常取的书籍和物件。看起来整洁又方便拿取。





产品设计为加深款深度260mm,文件夹可以随意放。采用进口原木浆美卡纸，能承载更大的重量。还有大理石款、哑光加宽防水款可选。

中午吃完午餐有些犯困怎么办？U型枕可以帮到你。靠着桌面睡不会觉得难受，仰睡也不会觉得落枕。

U形枕全方位环绕舒适护理，高品质慢回弹，手感舒适，360°托扶，给你0压力的办公午休。布面内附磁性纤维粒，磁力可帮助呵护颈椎健康，升级睡眠新体验。产品拒绝使用全涤天鹅绒，精选新疆长绒棉，80%棉，源自天然，更健康。

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1个多用的居家办公小抱枕，还可以作为靠垫和小被子使用，再也不怕空调开太低啦~





抱枕尺寸为40X40cm，展开尺寸有110X150cm，外层为亚麻面料，轻柔舒适，做工细致，背面为磨毛面料，柔软饱满。多种图案可选。

USB桌面充电小风扇，既可以在办公室内使用，也可以手持，使用过程中无噪音干扰，安静凉爽，可用场景广泛。

三挡选择，清凉自由定义，风扇只重132g，选你所选，让你无惧炎炎夏日。

（本文图片来自于网络）



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