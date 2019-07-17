玩游戏正常 国家卫健委：玩多了那就是病

中关村在线消息：援引自新京报报道，国家卫健委官网今日发布关于游戏障碍防治的专家共识，指出游戏是正常行为，但游戏过度可导致游戏障碍，目前游戏障碍患病率平均约为5%。



国家卫健委：游戏玩多了那就是病

据了解，在今年5月世界卫生大会上，正式将“游戏障碍（gamingdisorder）”作为新增疾病，纳入“成瘾行为所致障碍”疾病单元中。其中具体“游戏障碍”是指一种持续或反复地使用电子或视频游戏的行为模式。

患者可表现为游戏行为失控，游戏成为生活中优先行为，不顾不良后果继续游戏行为，并持续较长时间。游戏障碍患者强行停止游戏还可能出现情绪失控、精神萎靡、行为失控等症状。游戏障碍通常持续12个月以上。

对此，国家卫健委官网发布了关于游戏障碍防治的专家共识及核心信息宣传漫画，指出综合以往相关研究结果，游戏障碍患病率平均约为5%，且保持相对稳定。游戏障碍者以男性、儿童青少年人群为主，亚洲国家患病率可能高于欧美国家。

国家卫健委官网还真对此推出了预防建议，即游戏障碍应尽“早”尽“小”预防，良好的亲子关系、丰富的日常活动、科学适度的体育锻炼与健康的上网习惯都能够降低游戏障碍风险。游戏障碍多出现在儿童青少年时期，父母不沉溺于网络及电子游戏，是对儿童青少年最好的预防。

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