中关村在线消息：“早起打卡”其实是“支付挑战金持续早起打卡瓜分奖励金模式”的简称，最近在微信很是流行。不过今日微信团队却发布警告，劝大家别轻易参与活动。



“早起打卡”很火 微信却警告大家别玩了

微信官方发布公告称，经评估，“早起打卡”模式的组织方可能存在随意篡改数据侵吞挑战金，以及卷款跑路的风险。

据了解，“早起打卡”规则是要求每名参与者向组织方缴纳一定挑战金，挑战周期内未能早起打卡者的挑战金，将变为成功打卡者的奖励金。这中间由于参与金额不透明，因此组织方可以通过篡改后台数据，对外公布的奖励金小于真实奖励金，从中侵吞参与者资金。

截至目前，微信公众平台针对打卡诈骗类帐号累计处罚了公众号826个、小程序253个。此外，微信还披露，针对仿冒官方机构提供官方高考报招考服务的帐号永久封禁公众号76个、小程序46个，针对蹭高考热点的663个公众号，174个小程序帐号进行了能力限制、规范帐号名字等处罚。

微信还表示，2018年1月至2019年7月，微信公众平台针对虚假、无资质的信贷类帐号累计处罚了30000多个公众号、2000多个小程序。

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