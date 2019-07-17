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    红米Note 7官宣镜花水月配色 将于7月18日首发

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，红米手机官方一直在为Redmi Note 7系列全系配色预热。今日，红米正式宣布新配色名称：“镜花水月”，该配色将于7月18日上午10点首发。

    红米Note 7全新配色官宣 镜花水月/7月18日10点首发
    图片说明

    据了解，Redmi Note 7系列首款机型发布于今年1月10日，这也是红米品牌独立后的第一款产品。其中包含有Redmi Note 7和Redmi Note 7 Pro两款机型。目前共拥有暮光金、梦幻蓝和亮黑色三种配色。

    红米Note 7全新配色官宣 镜花水月/7月18日10点首发
    Redmi Note 7新配色配置不变

    Redmi Note 7采用康宁第五代大猩猩玻璃，屏幕采用6.3英寸水滴全面屏。核心配置方面，Redmi Note 7搭载满血版高通骁龙660处理器，电池容量为4000mAh。相机方面，该机后置4800万（CMOS传感器为三星GM1）+500万AI双摄组合，前置为1300万像素。

    红米Note 7全新配色官宣 镜花水月/7月18日10点首发
    Redmi Note 7新配色售价不变

    而Redmi Note 7 Pro则相对升级了骁龙675处理器、4800万索尼IMX586相机、标配18W快充和增加了P2i防泼溅。

    价格方面，镜花水月版与其他配色保持一致，其中Redmi Note7镜花水月版只有6GB+64GB可选，售价1399元。而Redmi Note7 Pro镜花水月版（6GB+128GB）售价为1599元。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：红米Note 7官宣镜花水月配色 将于7月18日首发http://news.zol.com.cn/722/7220719.html

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