红米Note 7官宣镜花水月配色 将于7月18日首发

中关村在线消息：近日，红米手机官方一直在为Redmi Note 7系列全系配色预热。今日，红米正式宣布新配色名称：“镜花水月”，该配色将于7月18日上午10点首发。



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据了解，Redmi Note 7系列首款机型发布于今年1月10日，这也是红米品牌独立后的第一款产品。其中包含有Redmi Note 7和Redmi Note 7 Pro两款机型。目前共拥有暮光金、梦幻蓝和亮黑色三种配色。



Redmi Note 7新配色配置不变

Redmi Note 7采用康宁第五代大猩猩玻璃，屏幕采用6.3英寸水滴全面屏。核心配置方面，Redmi Note 7搭载满血版高通骁龙660处理器，电池容量为4000mAh。相机方面，该机后置4800万（CMOS传感器为三星GM1）+500万AI双摄组合，前置为1300万像素。



Redmi Note 7新配色售价不变

而Redmi Note 7 Pro则相对升级了骁龙675处理器、4800万索尼IMX586相机、标配18W快充和增加了P2i防泼溅。

价格方面，镜花水月版与其他配色保持一致，其中Redmi Note7镜花水月版只有6GB+64GB可选，售价1399元。而Redmi Note7 Pro镜花水月版（6GB+128GB）售价为1599元。

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