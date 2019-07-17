高盛为Apple Card等项目投巨资：今年支出2.75亿刀

中关村在线消息：7月17日消息，据外媒报道，自三月份苹果公布了信用卡服务Apple Card之后，高盛就一直表示他们非常支持苹果的这一服务。高盛表示，他们在包括Apple Card的公共项目上投入了大量的资金支持，仅今年一年就已经在公共项目上花费了大约2.75亿美元。



高盛为Apple Card等项目投入巨资：今年支出2.75亿刀

高盛没有透露具体有多少钱花在了苹果信用卡上，不过目前他们已经在消费者项目上花费了约13亿美元，这样的数额也显示了他们对于公共项目的支持。具体Apple Card运营情况如何，高盛将会在明年1月份的时候公开这部分数据。

据彭博社报道，苹果此次与高盛合作推出Apple Card信用卡服务，对于他们来说实属罕见，主要是因为苹果之前更倾向于独立处理服务流程。

在关于Apple Card的合作中，高盛将会处理持卡人的拒付，对于联名信用卡来说，这一点很常见。但是对于苹果来说，让另一家公司接触他们的用户，这并不是常见的事情。苹果希望能够对所有产品都进行端对端体验管理，但此次的信用卡服务显然已经超出了他们的能力范围之内，因此才会出现与高盛合作的情况。

此前，高盛集团CEO大卫·所罗门在接受采访时表示，苹果的Apple Card改变了用户的信用卡体验。所罗门表示：“Apple Card完全改变了信用卡体验，旨在帮助客户过上更健康的财务生活。我们很高兴能在这方面与苹果合作。Apple Card的设计就是为了方便广大消费者。这次合作也是高盛在消费者产品的道路上迈出的重要一步，可以帮助我们实现创建数字平台的愿景。”







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