LV老板阿尔诺成全球第二富豪 比尔盖茨首次跌出前二

中关村在线消息：据彭博社报道，在Bloomberg Billionaires Indes指数上，比尔盖茨首次跌出前二，新晋全球第二富豪是现年70岁的著名奢侈品集团LVMH老板贝尔纳·阿尔诺。



贝尔纳·阿尔诺成为全球第二富豪

据报道，贝尔纳·阿尔诺净资产已来到1076亿美元，超过比尔盖茨2亿美元。值得一提的是，去年贝尔纳·阿尔诺的净资产为686亿美元，仅一年时间增加了390亿美元，是目前该榜单中增幅最大的一位。这也意味着继比尔盖茨和贝索斯之后，贝尔纳·阿尔诺成为第三个来到千亿美元行列的富豪。

LVMH集团旗下拥有75家奢侈品品牌，涉及多个领域，包括葡萄酒、香水、化妆品、珠宝等等。LVMH在全球有超过15万名员工，去年年销售额达到46.8亿欧元。

目前榜单第一为亚马逊创始人贝索斯，净资产为1250亿美元。彭博社称，如果盖茨不向慈善机构捐款，他仍然是世界首富。据统计，盖茨向慈善机构捐款已超过350亿美元。

（本文图片源自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：LV老板阿尔诺成全球第二富豪 比尔盖茨首次跌出前二http://news.zol.com.cn/722/7220689.html