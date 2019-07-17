中关村在线消息：近日，据荷兰科技博客 LetsGoDigital 近日发现，任天堂刚刚在以色列申请了 Switch Do 这个新商标，意味着该公司或许为 Switch 平台引入全新的游戏服务。







老任在以色列申请SwitchDo商标 或推新游戏服务

2019 年 7 月 8 日，任天堂向以色列专利局提交了 Nintendo Switch Do 的商标申请，并于 7 月 16 日向外界公布。



该商标的注册类别为 28，41，9，尽管具体内容暂不清楚，但可知其包含了“游戏、带液晶屏的便携式游戏机、掌上游戏、娱乐服务、电子游戏程序”等。

据猜测，任天堂可能希望通过为掌机开发相应的游戏服务，以提升 Switch Lite 的吸引力。比如去年，该公司就打造了 Nintendo Switch Online 服务。

Nintendo Switch Online 是一项在线多人游戏的订阅服务，至于 Switch Do 是否与此有关、或是完全不同的体验，目前暂不得而知。

另一种可能性是，Switch Do 或与任天堂于 2019 年 6 月在以色列特拉维夫开设的零售商店有关。

也许任天堂打算在店内设置一个大型的游戏体验区，并将之命名为 Switch Do 。至于真相究竟如何，恐怕只有到时便知了。

（文中图片来自互联网）

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