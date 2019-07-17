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    OPPO Reno 5G版获入网许可证：具备商用能力

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月17日消息，今天OPPO公司在其官方微博上正式宣布，OPPO Reno 5G版已经正式获得了中国5G终端电信设备进网许可证。获得许可证之后，OPPO Reno 5G版即将正式上市并为用户提供5G服务。

    OPPO Reno 5G版获入网许可证：具备商用能力
    OPPO Reno 5G版获入网许可证：具备商用能力

    OPPO在上个月就已经宣布首款5G手机将在第三季度上市。OPPO Reno 5G版与其他厂商采取了相同的策略，其整体配置基本一致，唯一不同的就是在其内部挂载了高通X50 5G调制解调器，为用户提供5G网络的支持。其他方面则是完全一致。

    OPPO研究院标准研究中心负责人、首席5G科学家唐海表示：“5G进网许可证的发放是对OPPO 5G手机良好性能与可靠品质的再次积极肯定，我们期待与广大中国消费者共同早日迈入5G时代，探索具备变革性的5G潜能。”

    与此同时，OPPO Reno 5G版也已经通过了国内3C认证许可，这也意味着这款5G手机已经做好了上市的一切准备。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7220671.html report 744 中关村在线消息：7月17日消息，今天OPPO公司在其官方微博上正式宣布，OPPO Reno 5G版已经正式获得了中国5G终端电信设备进网许可证。获得许可证之后，OPPO Reno 5G版即将正式上市并为用户提供5G服务。OPPO Reno 5G版获入网许可证：具备商用能力OPPO在上个月就已经宣布首款...
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