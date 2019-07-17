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    OPPO手机OPPO Reno 10倍变焦版（6GB/256GB/全网通）

    OPPO Reno巴萨版上手图曝光 经典的红蓝配色

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：OPPO官微昨天表示将推出OPPO Reno巴萨定制版，并且支持十倍变焦。今日，有网友曝光了该机的真机上手图。

    OPPO Reno巴萨定制版真机上手图曝光
    OPPO Reno巴萨定制版上手图曝光

    从图片中可以看到，OPPO Reno巴萨定制版延续了OPPO以前推出的巴萨版机型的设计语言，采用了巴萨经典的红蓝配色，并融合了近年来十分流行的渐变设计，还在系统内定制了巴萨主题的UI，并打造了定制的包装盒，以及一些定制的主题配件。

    OPPO Reno巴萨定制版真机上手图曝光
    OPPO Reno巴萨定制版拥有专属主题UI

    配置方面，OPPO Reno巴萨定制版会与普通版保持一致。正面采用一块6.6英寸2340×1080显示屏，OPPO官方称其为“全景屏”，同时还支持最新一代的光学屏下指纹识别；核心方面搭载了高通骁龙855处理器，前置相机为1600万像素，内置4065mAh电池，支持VOOC 3.0闪充。

    OPPO Reno巴萨定制版真机上手图曝光
    OPPO Reno巴萨定制版支持十倍变焦

    而10倍混合光学变焦该机最大亮点，OPPO官方表示，Reno 10倍变焦版采用4800万主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头组合，三枚摄像头接棒式实现16-160mm全焦段覆盖，同时支持双OIS光学防抖，智能感知抖动并校正，拍远处也清晰。

    （本文图片来自网络）

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