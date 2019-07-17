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    三星Galaxy Watch Active 2最新消息：有三种型号

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：此前有消息称三星全新智能手表Galaxy Watch Active 2将有心电图功能，近日外媒Wareable爆料，确认今年推出的Galaxy Watch Active 2将会有三款，分别是包括LTE版本、蓝牙Only版本以及Under Armour品牌的蓝牙版本，传闻中的心电图功能要等到明年才会推出。

    三星Galaxy Watch Active 2最新消息：有三种型号
    Galaxy Watch Active 2将会有三款

    爆料称，Galaxy Watch Active 2三个版本尺寸均为44毫米和40毫米。功能方面，Galaxy Watch Active 2在延续前代功能的基础上，从健身和健康的角度增加了更多的功能。

    外观方面，LTE版本外形偏向于休闲，配备不锈钢表壳，四种颜色搭配，适合大多数人佩戴；蓝牙版本均采用铝合金材质，有深蓝色、银色和玫瑰金三种颜色的表盘可供选择。

    心电图监测功能由于涉及医疗，需要经过相关部门的认证和审查，预计到明年才会上线。8月初Galaxy Note10系列发布会上，Galaxy Watch Active 2将随Galaxy S10系列一同推出。

    （本文图片源自网络）

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