三星Note10国行版获3C认证：最高充电功率25W

中关村在线消息：三星官方目前已经宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约正式发布三星Galaxy Note 10系列。目前三星Note10的国行版已经通过了国内的3C认证，数据显示，该机自带充电器支持15W、18W和25W规格的充电功率。



三星Galaxy Note 10国行版通过3C认证

根据此前知名数码爆料人@冰宇宙的爆料显示，三星将为Galaxy Note 10+（或Note Pro）配备45W有线快充与20W无线快充，并还将会发布相应规格充电器。看来，三星Galaxy Note 10的普通版并不会得到这个45W功率的快充技术加持。



三星Galaxy Note 10渲染图

综合此前爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4000mAh以上容量电池；运行最新版One UI系统。

相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

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