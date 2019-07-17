中关村在线消息：7月17日消息，近日人民日报发布社论，谈及了共享单车市场目前退热的情况。人民日报认为：“对于一些创新来说，严管常常也是厚爱。听之任之、放任不管，很可能使创新走上弯路；及时出手、加以严管，往往反倒是真正的保护。”



人民日报谈共享单车退热：严管是对创新的保护

人民日报认为，整个共享单车行业的这种“退热”其实是一种好事。自问世以来，共享单车一直没有找到自己真正的营利模式。市场繁荣背后也总甩不掉补贴、让利、“赔本赚吆喝”的支撑。现在退热之后，恰好能够让价格回归合理水平、更好反映成本。这样的做法也能剔除一些无效需求，有利于行业长期健康发展。

他们还提到：“其实，在共享单车尚不成气候、诸多问题爆发之前，有些城市的市政管理部门就采取过‘收车’措施。只不过，当时的舆论更多站在创新者一边，‘这么好的创新，可不能被扼杀在摇篮里！’如今看来，那些从朴素道理出发的管理者似乎更有先见之明——若不控制车辆规模，而是任由资本驱动着企业投放，城市岂不乱了套？要是此前各地都能及时严管，共享单车也不至于走上‘先铺摊子后治理’的弯路。”



此前据《每日经济新闻》报道，ofo小黄车在全国各地的经营进入了一个举步维艰的境况之中。尤其是在大城市中，ofo小黄车的运营就越困难。目前，他们在上海的分公司已经更换了地址，但是却找不到工作人员。

与此同时，根据上海市监管规则，连续两次考核不合格，ofo就将退出上海市场。从目前ofo的状况来看，退出上海市场已经只是个时间问题了。

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