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    苹果再更新 删除存在Zoom漏洞软件的Web服务器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日消息，苹果向The Verge在内的多家媒体发出通知，表示已经向Mac设备发送静默安全更新，以删除RingCentral和Zhumu自动安装的软件

    苹果再更新 删除存在Zoom漏洞软件的Web服务器
    苹果再更新 删除存在Zoom漏洞软件的Web服务器

    这些视频会议应用程序都使用了Zoom的技术，由于它们本质上都是白标签，因此它们同样存在Zoom的安全漏洞。

    具体来说就是它们可以安装辅助应用，在没有用户干预的情况下打开你的网络摄像头。即使卸载这些应用程序啊也不会删除这些辅助Web服务器，这意味着许多用户无法获得软件供应商的更新来解决问题。

    而解决这个问题的最佳方法就是苹果的介入，苹果计划为Zoom的所有合作伙伴解决这个问题。

    Zoom发言人Priscilla McCarthy告诉TechCrunch：“我们很高兴与Apple合作测试此更新。我们希望今天解决Web服务器问题。我们感谢用户的耐心，因为我们会继续努力解决他们的问题。

    本周早些时候，安全研究员Jonathan Leitschuh公开披露了在Mac电脑上Zoom视频会议应用中出现的一个严重零日漏洞。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7220568.html report 832 中关村在线消息：今日消息，苹果向The Verge在内的多家媒体发出通知，表示已经向Mac设备发送静默安全更新，以删除RingCentral和Zhumu自动安装的软件。苹果再更新 删除存在Zoom漏洞软件的Web服务器这些视频会议应用程序都使用了Zoom的技术，由于它们本质上都是白标签，因...
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