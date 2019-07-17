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    vivo Z5新机亮点曝光：后置三摄+超大电池

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前几天有网友曝光vivo一款三摄新机已通过工信部认证。今日，国内知名数码爆料人表示该机就是应该是即将发布的Z5，并放出了该机的卖点海报。

    vivo Z5新机卖点提前曝光：4800万三摄4500mAh电池
    图片说明

    从曝光的宣传海报来看，vivo Z5将延续Z5X的重要卖点，依然主打“全面实力派”，并且会在设计、屏幕、续航和性能等方面都会有十分亮眼的表现。

    vivo神秘新机入网 6.38水滴屏+后置4800万三摄
    vivo Z5通过工信部认证

    根据此前工信部的信息显示，这款vivo Z5的具体型号为“V1921A”，其后置三摄的规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素的组合，相机模组竖置排列在机身背部左上角，下方还配备有一颗LED闪光灯。

    vivo Z5新机卖点提前曝光：4800万三摄4500mAh电池
    vivo Z5具体配置信息

    其他方面，该机正面还将采用一块6.38英寸的水滴屏方案，屏幕分辨率为2340×1080，而前置相机的规格为3200万像素；搭载一颗主频为2.3GHz的处理器，并配备6GB、8GB内存以及64GB、128GB、256GB闪存的多种存储组合；内置4420mAh大容量电池；运行Android 9操作系统。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo Z5新机亮点曝光：后置三摄+超大电池http://news.zol.com.cn/722/7220560.html

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