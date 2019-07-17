谷歌承认收集用户谈话内容：仅用于开发

中关村在线消息：外媒报道，谷歌搜索产品经理David Monsees日前证实谷歌员工和第三方合作商通过谷歌智能音箱和语言助手收集用户谈话内容，其中很多音频是在无意中收集的，甚至不需要访问设备。此消息引发轩然大波：谷歌未经授权收集用户谈话内容，是否侵犯用户隐私？



谷歌搜索产品经理证实谷歌收集用户谈话内容

David Monsees通过一篇博客作出了解释：“作为我们为更多语言开发语音技术的工作的一部分，我们与世界各地的语言专家合作，因为他们了解特定语言的细微差别和口音。这些语言专家审查并转录一小部分音频内容，以帮助我们更好地理解这些语言。这是构建语音技术过程中的关键部分，也是创建像Google Assistant这样的产品所必需的。”

David Monsees声称会保护这些音频资料。这些录音不会被标记到用户的账号中。他表示：“为每个人打造产品是我们谷歌DNA的核心部分。我们在产品开发中坚持很高的隐私和安全标准，并要求我们的合作伙伴遵守同样的标准。”

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