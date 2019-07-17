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    OPPO手机OPPO Reno（5G版/全网通）

    疑似OPPO Reno 5G版通过3C认证 支持十倍变焦

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：昨日，一加和vivo的5G手机都纷纷通过了国内的3C认证。而资料显示，昨晚昨日，OPPO旗下也有一款型号为“PCKM90”的5G手机通过3C认证，并支持最高20W功率快充。

    OPPO 5G手机获3C认证：支持20W快充
    OPPO Reno 5G版通过3C认证

    据之前的消息，这款神秘的5G手机应该会是OPPO Reno的5G版本，并且支持10倍混合光学变焦技术，OPPO在上个月已经宣布首款5G手机将在第三季度上市。OPPO Reno 5G版与其他厂商采取了相同的策略，其整体配置基本一致，唯一不同的就是在其内部挂载了高通X50 5G调制解调器，为用户提供5G网络的支持。其他方面则是完全一致。

    OPPO 5G手机获3C认证：支持20W快充
    OPPO Reno十倍变焦

    据了解，OPPO Reno正面采用一块6.6英寸2340×1080显示屏，OPPO官方称其为“全景屏”，同时还支持最新一代的光学屏下指纹识别；核心方面搭载了高通骁龙855处理器，前置相机为1600万像素，内置4065mAh电池，支持VOOC 3.0闪充。

    而10倍混合光学变焦该机最大亮点，OPPO官方表示，Reno 10倍变焦版采用4800万主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头组合，三枚摄像头接棒式实现16-160mm全焦段覆盖，同时支持双OIS光学防抖，智能感知抖动并校正，拍远处也清晰。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：疑似OPPO Reno 5G版通过3C认证 支持十倍变焦http://news.zol.com.cn/722/7220546.html

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