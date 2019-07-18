每日精选：我敢打赌 这几样东西你桌上没有

办公桌总是杂乱无章？着急用东西时候找不到？该规划一下你的桌面了。今天笔者帮大家总结了一下办公桌上必备的用品，看看是否有你还没有的东西。

收纳箱

桌面小物件很多，摆放很随意的朋友们，一个收纳箱足以让桌面整洁如初。





目前，这款大号三层的收纳箱仅售28.9元，放在桌子一角不会很占地方，总是觉得桌面很乱的小伙伴抓紧下手了。



马克杯

即使再忙，也要及时喝水，保护自己的身体健康。选够办公室桌面的水杯，除了材质、耐热、外观等必要条件之外，还有注意配有盖子。因为毕竟我们不是每时每刻都在，有可能会出现晾着杯子好几天的情况，如果没有盖子，杯子里很容易进灰。





目前，这款马克杯在售价49.9。平时不注意喝水的男士可以挑选一个督促自己及时喝水，不要再找没有水杯的借口了。



纸抽

水洒了、擦下灰、擦下手......纸在生活中太常见，同时也往往是要用的时候才发现已经没有了。其实，纸抽可以多屯一些，这样就不会出现想用纸的时候四处找不到的尴尬情况了。





现在，该款纸抽整箱领5元优惠券后仅售21.9，一箱32包平均每包低至6毛，快去屯一箱吧。

桌面小风扇

增加空气流通，消暑降温，给电脑设备散热，办公桌上有一个小风扇很有用。





目前，这款小风扇限时可领40元优惠券。原价109元现在仅需69即可带走，有需要的小伙伴抓紧下手。

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签字笔

跟纸抽一样，很多小伙伴工作后就基本上很少写字了，然而完全不用笔也是不可能的。因此很多小伙伴都会出现“临时想记点什么但是四处找不到笔”的尴尬局面。





仅需10.1元，送20支笔芯，足够解决一整年的烦恼。



记事本

开会记事，计划总结......记事本可以在很多没法用电脑的时候发挥作用。来看看笔者为大家精选的皮面记事本。





这款记事本属于加厚商务用，共计240页120张，非常适合上班族使用。现在该笔记本仅售5元，买两本还有中性笔送，走过路过的朋友可以屯两本。



怎么样？有没有帮到你？赶快补齐你的办公桌吧！

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