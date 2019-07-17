早报：小米要出黄金版手机卖5万 苹果被曝暗中缩水

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DxOMark是目为数码相机画质提供直观量化标准的评分网站，现在又一款国产手机的DxOMark分数出来了。



联想Z6 Pro DxOMark评分公布





联想Z6 Pro的DxOMark评分出来了，综合得分为95分，其中拍照得分103分，视频拍摄79分。据悉，联想Z6 Pro采用4800万主摄像头+1600万超广角镜头+800万长焦镜头+ 200万超级视频镜头的后置四摄设计，支持4倍混合光变及2.39cm微距拍摄。

推出黄金版手机是否是行业的一种偏好？至少小米有这样的心思。

Redmi K20 Pro将发布黄金版 售价近5万元





小米副总裁、小米印度总经理Manu蛮牛宣布将在印度发布一款特别版Redmi K20 Pro，现在有消息显示这将是一款黄金版手机，从蛮牛的微博配图中就能看出黄金色的手机一角。据悉，这款黄金版Redmi K20 Pro售价为48万印度卢比（约合48068元人民币）。

又一款Android One手机曝光了。

摩托罗拉One Macro首次曝光





爆料大神Evan Blass透露，摩托罗拉将推出第三款Android One手机One Macro，这也是该机第一次被提及。据悉，摩托罗拉One Macro仍然是按照Android One的定位是一款中低端产品。

在此之前，摩托罗拉已经推出三款Android One智能手机，分别是摩托罗拉One、摩托罗拉One Power和摩托罗拉One Vision。

AMD和Intel都赶在了10月发布新CPU产品





据外媒报道，来自主板厂商的消息称，AMD和Intel都计划在10月发布新CPU产品，而且都是高端桌面产品线。有分析认为，AMD将发布的是R9 3950X，而Intel将发布i9-9900KS。

一起来看看我国网络速度在全球的排名中表现如何。



中国固网宽带平均网速排名全球第28





网速测试统计公司Ookla公布了2019年6月全球固网宽带排名，全球宽带平均网速为59.45Mbps。最终中国以84.63Mbps的平均网速排名第28位。全球固网宽带平均网速最高的国家为新加坡，达到了195.88Mbps。

看完固网宽带的还有手机网络。

中国手机平均网速排名全球第44





网速测试统计公司Ookla公布了全球手机网速排行，全球手机平均网速为27.44Mbps。中国手机平均网速为33.49Mbps排名全球第44位。全球手机平均网速最快的国家是韩国，达到了90.06Mbps，这主要得益于该国抢先开通了5G网络。

苹果刚发新笔记本又陷入舆论漩涡，这次是产品问题。

新款MacBook Air被曝SSD暗中降速





法国媒体Consomac在测试了新款MacBook Air 256GB版后发现，其SSD固态盘虽然标明与之前的型号相同，但实际测试效果却大幅缩水，读取速度降幅达到35%。

微信iOS7.0.5版本更新 顿时感觉手机屏小了





昨日晚间，微信迎来iOS 7.0.5版本更新，此次更新最大改变是新的浮窗最多可支持5个悬浮窗口，包括文章、笔记、文件、小程序、网页。

同时，朋友圈的部分可见选项下，还多了“从群选择”的功能，进入从群选择后，系统会自动列出最近用户互动较多的群，用户也可搜索群名并选择。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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