晚报：华米推出Amazfit GTR手表 小米有品要卖车了

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华米科技正式推出Amazfit GTR手表：两种不同版本





今天下午，华米科技在北京召开新品发布会。发布会上，华米正式推出全新系列手表 Amazfit GTR。Amazfit GTR有两个尺寸，分别为47mm以及 42mm。47mm共有铝合金、不锈钢、钛金属，以及钢铁侠系列限量版四个版本，42mm有星空黑、樱花粉、月光白、珊瑚红和镶嵌 60 颗奥地利方晶锆石的璀璨特别版五个版本。

外感和性能方面，Amazfit GTR回归经典腕表式设计风格，将传统腕表与现代智能元素合为一体；内置12种运动模式和上百款表盘样式，可自由切换；支持NFC、支持支付宝离线支付；24天超强电池续航能力。

价格方面，Amazfit GTR 47mm不锈钢和铝合金版本售价999元，钛合金版本1399元，钢铁侠特别版售价1399元，将于7月16日16点开售；Amazfit GTR 42mm售价799元，同样于7月16日16点开售，璀璨特别版于8月30日开售。

Z点评：在技术的技能点点够之后，回归设计对于华米来说是个很好的选择。

小米也要卖车了？有品新增汽车销售业务





根据启信宝上的信息显示，小米旗下电商平台有品信息科技有限公司上周的时候刚刚更新了经营范围，新增“汽车销售”品类。这似乎意味着，小米有品这一电商平台也即将开始销售汽车。

Z点评：各个电商平台都已经将触手伸向汽车行业，汽车行业的竞争也势必更加激烈。

ofo即将退出上海市场？只差两次考核不通过





据《每日经济新闻》报道，ofo小黄车在全国各地的经营进入了一个举步维艰的境况之中。尤其是在大城市中，ofo小黄车的运营就越困难。目前，他们在上海的分公司已经更换了地址，但是却找不到工作人员。

与此同时，根据上海市监管规则，连续两次考核不合格，ofo就将退出上海市场。从目前ofo的状况来看，退出上海市场已经只是个时间问题了。

Z点评：当资金问题已经成为困扰ofo最大问题的时候，似乎没人认为他们能继续下去。



晋江文学城、番茄小说、米读小说关停整改





全国“扫黄打非”官网发文通告，对晋江文学城、番茄小说和米读小说进行约谈整改，其中晋江文学城关停15天，番茄小说关停3个月，米读小说关停3个月，关停期间要求对业务进行整顿。



Z点评：文学小说领域的整改还在继续，不是何时可以结束。

网速测试公司：5G商用后韩国网速跃居世界第一





美国网速测试公司Ookla近日发布了最新全球网速测试报告。报告显示，韩国5G商用以来，网速已跃居世界第一。韩国采用5G网络的首月平均网速就达到了63.81兆每秒，世界排名升至第三，此后随着5G的蔓延网速不断增长。截至6月10日，韩国5G用户数量已突破100万。

Z点评：5G网络，或许真的是那个能够扭转乾坤的东西。

努比亚官宣：红魔3将升级为骁龙855 Plus处理器





继华硕宣布ROG Phone 2将首发高通最新版骁龙855 Plus处理器之后，努比亚今日在微博宣布，红魔3即将升级高通骁龙855 Plus移动平台。不过，升级版红魔3何时发售，努比亚暂时还没有在微博上公开。



Z点评：骁龙855 Plus公开之后，更多追求高性能的厂商开始行动了。

iOS 13出现泄漏账号密码Bug 官方未回应





近日，有开发者曝光了iOS13最新测试版中的一个重大漏洞：黑客可以绕过设置中的安全系统访问用户的账号和密码。开发者称，这个漏洞在iPad OS中也同样存在。该漏洞对于普通用户来说没有什么用，但一旦被黑客利用起来后果不堪设想。

好在iOS13尚处在测试阶段，还有时间修复这些漏洞。不过苹果要加紧对iOS13的测试进程了，离iOS13正式发布的日子越来越近了。目前苹果公司已收到了该漏洞的报告，但还未给出回应。

Z点评：虽然iOS 13还处在测试之中，但出现这样的漏洞实在是不应该。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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