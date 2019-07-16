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    华硕ROG Phone 2跑分曝光 全球首发骁龙855+

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：昨晚，高通正式宣布推出骁龙855+旗舰处理器，目前已经确定将于7月23日发布的华硕ROG Phone 2代将首发该款处理器。今日，该机的跑分数据出现在Geekbench后台。

    搭载高通骁龙855+，华硕ROG游戏手机2跑分曝光
    华硕ROG Phone 2跑分数据

    数据显示，华硕ROG Phone 2将搭载骁龙855+旗舰处理器，配备6GB内存，运行Android 9操作系统，其跑分为单核3529分，多核11051分。在整个Android阵营中，性能表示十分出众。

    高通发布骁龙855 Plus 新旗舰处理器放出来了
    高通正式推出骁龙855+

    据了解，骁龙855+相比骁龙855可以支持更高的性能和游戏体验。通过面向游戏优化的一整套软硬件特性，Snapdragon Elite Gaming旨在为用户提供竞争优势，例如对Vulkan 1.1图形驱动的支持，其能效与Open GL ES相比提升20%。

    此外，Snapdragon Elite Gaming还支持系统级游戏卡顿优化、游戏快速加载优化和游戏防作弊扩展程序等软件增强特性。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华硕ROG Phone 2跑分曝光 全球首发骁龙855+http://news.zol.com.cn/722/7220156.html

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