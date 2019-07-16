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    华米科技发布全新系列手表 Amazfit GTR：有钢铁侠系列限量版可选

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：今天下午，华米科技在北京召开新品发布会。发布会上，华米正式推出全新系列手表 Amazfit GTR。

    官方介绍，Amazfit GTR有两个尺寸，分别为47mm以及 42mm。47mm共有铝合金、不锈钢、钛金属，以及钢铁侠系列限量版四个版本，42mm有星空黑、樱花粉、月光白、珊瑚红和镶嵌 60 颗奥地利方晶锆石的璀璨特别版五个版本。

    华米科技发布全新系列手表 Amazfit GTR：有钢铁侠系列限量版可选
    华米正式推出全新系列手表 Amazfit GTR

    外感和性能方面，Amazfit GTR回归经典腕表式设计风格，将传统腕表与现代智能元素合为一体；内置12种运动模式和上百款表盘样式，可自由切换；支持NFC、支持支付宝离线支付；24天超强电池续航能力。

    华米科技发布全新系列手表 Amazfit GTR：有钢铁侠系列限量版可选
    Amazfit GTR回归经典腕表式设计风格

    价格方面，Amazfit GTR 47mm不锈钢和铝合金版本售价999元，钛合金版本1399元，钢铁侠特别版售价1399元，将于7月16日16点开售；Amazfit GTR 42mm售价799元，同样于7月16日16点开售，璀璨特别版于8月30日开售。

    此外，华米科技公布了Amazfit产品出货量。截至7月12日，米动手表青春版系列在内的基础智能手表产品线出货量超过300 万台，智能运动手表产品线和智能手表产品线出货量超过150 万台。据 IDC 报告，Amazfit在中国销量已超苹果，位居第二。

    （本文图片源自网络）

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