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    买电脑支架最多只要39 还能缓解颈椎痛

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈莉   |  责编：张金梁

    PU材质隐形贴盖支架

    隐形笔记本电脑支架，只有硬币般薄，可轻松携带，一秒变形。
    人体工学设计，25°、15°双角度调节，拒绝做低头族。长期使用可以缓解办公室职业病——颈椎酸疼、腰酸背痛，消除工作中的不适。

    笔记本电脑支架 轻松缓解你的颈椎病

    材料使用柔性的PU，刚柔并济，加上稳定的三角结构，承重能力可高达18磅。
    粘贴面使用的是纳米级可移胶，可反复多次使用。支架可兼容15.6寸以下的笔记本。有四种颜色可选。
     

    PU材质隐形贴盖支架

    PU材质隐形贴盖支架

    [经销商] 淘宝商城

    [产品售价] 39元

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    铝材便携式可折叠

    可根据自身不同身高调节不同高度，适合于不同的人群，直到你调节到最舒适的高度。当然，支架也可以折叠收放，存放方便。

    笔记本电脑支架 轻松缓解你的颈椎病

    支架底部由硅胶防磨和挡板防滑两个部分组成，稳固耐用，办公环境稳定，打字时不轻易晃动。结构设计可承重15kg。而且缕空设计可加速散去电脑热量，有效增加电脑的使用寿命。
     

    铝材便携式可折叠

    铝材便携式可折叠

    [经销商] 淘宝商城

    [产品售价] 34.8元

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    升降桌面增高电脑支架

    支架采用航空实心铝材，产品坚固耐用。阻尼稳定防滑，宽度可调。收纳便捷，携带方便。
     

    笔记本电脑支架 轻松缓解你的颈椎病

    同时也可以放置iPad和画展等，可多场景使用，性价比较高。

    升降桌面增高电脑支架

    升降桌面增高电脑支架

    [经销商] 淘宝商城

    [产品售价] 16.8元

    进入购买

    （本文图片来自于网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：买电脑支架最多只要39 还能缓解颈椎痛http://news.zol.com.cn/721/7219920.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7219920.html report 1042 PU材质隐形贴盖支架隐形笔记本电脑支架，只有硬币般薄，可轻松携带，一秒变形。人体工学设计，25°、15°双角度调节，拒绝做低头族。长期使用可以缓解办公室职业病——颈椎酸疼、腰酸背痛，消除工作中的不适。材料使用柔性的PU，刚柔并济，加上稳定的三角结构，承重能力...
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