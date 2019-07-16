晋江文学城、番茄小说、米读小说关停整改

中关村在线消息：全国“扫黄打非”官网发文通告，对晋江文学城、番茄小说和米读小说进行约谈整改，其中晋江文学城关停15天，番茄小说关停3个月，米读小说关停3个月，关停期间要求对业务进行整顿。





按照全国“扫黄打非”办公室部署，北京市、上海市“扫黄打非”办公室联合网信、新闻出版和文化执法等部门分别对晋江文学城、番茄小说、米读小说运营企业进行约谈，要求针对传播网络淫秽色情出版物等问题进行严肃整改。

根据问题性质，责令晋江文学城网站及移动客户端自7月15日20时起停止更新、停止经营性业务15天,在网站、移动客户端首页登载整改公告，并予相关行政处罚。

番茄小说移动客户端于7月15日20时起停止更新、停止经营性业务3个月，并在首页登载整改公告。

米读小说网站及移动客户端自7月16日12时起停止更新、停止经营性业务3个月，并在网站、移动客户端首页登载整改公告。

整改期间，上述企业必须深入彻底清理问题内容，严格审核处置机制，确保不再出现淫秽色情等有害作品传播情况。



下一步，全国“扫黄打非”办公室将进一步加大网络文学整治力度，对那些屡谈不改，屡查屡犯的不良网络文学企业，除依法处理之外，还将以适当方式向读者发出风险警示。



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晋江文学城、番茄小说、米读小说关停整改http://news.zol.com.cn/721/7219898.html