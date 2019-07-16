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    OPPO手机OPPO Reno 10倍变焦版（8GB/256GB/全网通）

    OPPO Reno将推出巴萨定制版 明日亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：刚刚，OPPO官方在微博表示将在7月17日（明天）推出OPPO Reno巴萨定制版，根据预热视频来看，此次的巴萨定制版Reno还是十倍变焦机型。

    OPPO官宣Reno将推出巴萨定制版 明日亮相
    OPPO将推出巴萨定制版Reno

    据了解，OPPO这已经不是第一次推出巴萨特别版了。早在2016年，OPPO就曾推出过R9的巴萨定制版，次年还推出了R11的巴萨定制版。这两款机型都采用了巴塞标志性的红蓝配色，而根据视频显示，这次OPPO Reno也已然会采用红蓝配色的设计。

    OPPO官宣Reno将推出巴萨定制版 明日亮相
    巴萨版OPPO R11

    按照惯例，这款巴萨定制版机型配置方面会与普通版保持一致。正面采用一块6.6英寸2340×1080显示屏，OPPO官方称其为“全景屏”，同时还支持最新一代的光学屏下指纹识别；核心方面搭载了高通骁龙855处理器，前置相机为1600万像素，内置4065mAh电池，支持VOOC 3.0闪充。

    OPPO官宣Reno将推出巴萨定制版 明日亮相
    巴萨版OPPO R9

    而10倍混合光学变焦该机最大亮点，OPPO官方表示，Reno 10倍变焦版采用4800万主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头组合，三枚摄像头接棒式实现16-160mm全焦段覆盖，同时支持双OIS光学防抖，智能感知抖动并校正，拍远处也清晰。

    （本文图片来自网络）

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