中关村在线消息：据外媒消息，近日在ComputeBase测试数据库中，AMD出现了一款设备ID 7340:C1、核心编号gfx1012的新卡，明显隶属于Navi家族，检测有24个计算单元，也就是1536个流处理器。



AMD Navi 14核心曝光：千元级对抗GTX 1660

经分析，这个新核心正是Navi 14，会搭配4GB显存，但是否依然使用GDDR6不确定。

从规格和定位上看，Navi 14应该会取代老旧的RX 580/590而对位GTX 1660，定位千元级主流市场，而且性价比肯定要远超对手。

虽然流处理器比RX 580要少整整三分之一，但是Navi 14的性能有望更好，Navi 10 RX 5700 XT的核心规模要比RX Vega 64小了接近四成。

MD已经发布了RDNA新架构、Navi 10核心的RX 5700系列显卡，对标RTX 2060/2070，但是面对隔壁从上到下完整的产品线，只有这么两款产品显然是不行的。

此前在AMD Linux显卡驱动中曾挖掘出Navi 12、Navi 14、Navi 21等核心代号，很显然AMD正在积极拓展产品阵容，预计会分别叫做RX 5600、RX 5500、RX 5800系列，而“碰巧”蓝宝石也在欧洲注册了RX 5600等多个系列型号。

（文中图片来自互联网）

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