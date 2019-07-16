不到20元蓝牙遥感三脚架 解放你的双手

提到自拍神器，很多人想到的都是手持自拍杆，自拍杆能拍到更广的视野，但是需要有一个人在前面举着杆，前面那个人也会占据到屏幕更多的距离，或许你可以试试这样“懒人支架”，自拍三脚架，不仅可以自拍，还可以做直播支架，平时还可以用来追剧。

桌面三脚架：小巧便捷：适用广泛

桌面三脚架有五档高度调节，可根据需要自行调节。最低高度为16cm,拉伸高度为21cm,平时可以折叠收缩放进包包或者口袋里，旅行宿舍多个场景可用。

如果自拍或者拍视频的话，蓝牙遥控可轻松满足你，可控距离有十米，就算是没有人帮忙拍照也不担心啦，妥妥的精致实用好物，现在下单还有5元的优惠券可领哦。

自拍直播可拉伸三角支架

如果你觉得你上面那个桌面三脚架的伸缩长度不能满足你，那下面这个三脚架一定能让你惊喜~三脚架可支持多种机位，手机能360°自由旋转，能让你的视野更加开阔，取景更广阔，构图更加多样化。除了放手机之外，还能放相机，告别抖动，轻松摄光绘涂鸦、星空轨道、车水马龙等专业大片。





支架采用四段位的铝合金脚架，可拉伸至1255mm的高度，结构稳固不打滑。质量较轻，550g，只相当于一瓶矿泉水的质量。

落地式拍照录像直播支架

另外一款可360°调整云台，最高可拉至2.1米。采用出后缀PET环保材料制作，能让支架更加稳固，用的久。多种规格，多种选择。





夹口适用于6寸以下的手机，新增防滑垫，抗震不易衰落。

（本文图片来自于网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：不到20元蓝牙遥感三脚架 解放你的双手http://news.zol.com.cn/721/7219833.html