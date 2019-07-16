小米官方公布A3系列发布时间：7月17日

中关村在线消息：上周，有外媒报道小米将于近期在海外推出小米A3、A3 Lite两款新机。今日，小米西班牙官方发布推特透露A3系列将于7月17日发布。



小米A3将于7月17日发布

据了解，小米A3的内部代号为“bamboo_sprout”，正面采用一块6.39英寸显示屏，核心搭载了高通骁龙730处理器（红米K20同款芯片）。

而小米A3 Lite的内部代号为“cosmos_sprout”，正面采用6.088英寸显示屏，核心搭载了高通骁龙675处理器（红米Note 7 Pro同款芯片）。



网曝小米A3开箱图

综合来看，这两款机型可以看作是小米CC9、CC9e的升级版，整体将会与小米CC9、CC9e保持一致，两款都将支持第七代屏下指纹识别，内置4030mAh大电池，支持功率为18W的快速充电（半小时可充至43%）；后置相机是以4800万像素为主摄的三摄模组，前摄为3200万像素。

值得一提的是，这两款新机都预装了原生Android系统，后续还将升级到Android Q。

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