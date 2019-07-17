每日精选：买了新iPhone后 还需要购置这些东西

很多小伙伴在下单自己梦寐以求的新iPhone之后总会担心自己手抖不小心让手机掉到地上，因此通常会随后就下单手机壳和手机膜。此外，还会有一些小伙伴有额外的配件需求。今天笔者就来帮大家解决这些选择难题，下面这些好物，根据需要带走。

保护贴膜

iPhone的价格不低，谁都不希望没用多久就有划痕甚至碎屏的情况发生，因此贴膜是很多小伙伴买来新手机的首要任务。下面是笔者给大家精选的几款不同功效的钢化膜。





券后仅4.8元，三片装钢化膜，不仅保护周到，还能够有效抗指纹。

如果想要防地铁公交偷窥，看看下面这款防窥膜。





目前这款iPhone防窥膜可领10元优惠券，券后最低12元，有需要的小伙伴抓紧下手。

苹果x钢化膜iPhoneXR防窥手机膜7plus全覆盖8p防偷看膜xsmax防隐私防摔xs防透窥iphoneX玻璃7偷窃防偷窥 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 12元 进入购买

如果有对于蓝光和屏幕色彩很关注的小伙伴，可以选购下面这款防蓝光钢化膜。







目前这款手机膜有5元优惠券可领，券后三张仅需4.9元。

保护壳/套

怕手机不小心掉地上坏了，因此绝大多数小伙伴买来手机的第二任务就是给手机戴上保护套。下面几款手机壳/套希望能帮到你。

多种外观，硅胶材质，送挂绳和支架。







目前仅售3.9元，如果同时选够4款仅需11元，同时选够6款仅需13元。一周七天一天换一个绝对没问题，有喜欢的小伙伴可以下手了。

有的小伙伴手心经常出汗，可以选够磨砂材质的防手汗耐脏的保护壳。







目前该手机壳可以领1元优惠券，券后仅售2.9元。



非常怕摔？还想要还原手机本来外观？看看这款。





目前该手机壳可以领5元优惠券，券后仅售7.8元。

数据线

不想浪费原装的舍不得？嫌原装的快的快？感觉原装的不好用？看这里。





目前该手机壳可以领3元优惠券，券后仅售3.8元。

边玩边冲挡手？来个弯头的。





领5元优惠券后2.8三根带回家，需要的小伙伴抓紧下手！！



充电头

家里一个班上一个？你需要再来个充电头了。





目前该充电头可以领3元优惠券，券后最低售价11.9元，有需要的小伙伴也可以选够双头版。

怎么样？上面这些是不是大家需要的呢？如果还有什么想要的有趣产品，可以在下方评论区给笔者留言喔~



（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：每日精选：买了新iPhone后 还需要购置这些东西http://news.zol.com.cn/721/7219817.html