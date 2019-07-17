荣耀新品发布会前瞻：不只是一款智能手机

荣耀这个月很忙，除了昨天的那场智慧屏发布会，7月23日他们还将召开新品发布会。这场下周的新品发布会上，荣耀即将拿出三条产品线上的不同产品，不仅仅是一款荣耀9X手机。下面就让我来给大家介绍一下此次新品发布会上荣耀可能拿出的新品吧。





荣耀手环5：血氧检测功能终于来了

在官宣7月23日新品发布会之后没几天，荣耀业务部总裁赵明就在他的微博上晒出了荣耀手环5，这也意味着这款新品很有可能在这次新品发布会上发布。

从真机图上不难看出，荣耀手环5整体延续了上一代的设计，外观方面上并没有什么太多改变，依然采用彩色屏幕的设计，在屏幕下方配备了一颗圆形的多功能按键。此外，荣耀手环5还在心率检测的基础上，新增了一项血氧检测功能。





血氧检测功能其实是很多用户一直期待的，通过检测血氧可以看到人们的新陈代谢。血氧低就会造成缺氧，常见的症状头晕易困，做事提不起精神，易暴怒急躁。荣耀手环5的血氧检测功能可以随时随地的监控自身的健康状况，以防因运动过度等情况使血氧降低造成的意外伤害。

除了新功能之外，荣耀手环4上受欢迎的功能，如泳姿自动识别，50米防水，支付宝扫码、NFC、找手机、遥控拍照、秒表、闹钟、定时器等功能或许都将得延续。



MagicBook Pro：笔记本边框的极限即将到来

昨天上午，荣耀就官宣了新款笔记本电脑MagicBook Pro的存在。官方宣传文案中，荣耀表示MagicBook Pro将向笔记本边框宣战，开启笔记本大视野全面屏时代。显然，这款笔记本产品的卖点就是全面屏了。





前段时间就有传出过这款新版MagicBook ID设计图。消息称，这款新笔记本将会命名为荣耀MagicBook Pro。其将采用一块16.1英寸的超窄边框屏幕，并且将摄像头隐藏在了键盘功能区，采用弹出式的设计。





配置方面，该机标准版将搭载英特尔i5-8265U处理器，8GB内存+512GB SSD的存储组合，显示卡方面会采用NVIDIA MX250独立显卡；且依旧支持指纹识别电源键。另外，荣耀Magicbook Pro还将支持Magic Link传输技术。

这场新品发布会一款官宣的产品，就是荣耀即将发布的新机荣耀9X。当时荣耀官方就在微博上表示：“麒麟810，自研达芬奇架构NPU，让AI跑分遥遥领先，领跑智慧芯片群雄，这是一款注定无法低调的产品。”显然，荣耀非常重视这款产品的“芯”，也就是麒麟810。





麒麟810是华为第一款8系列芯片，采用旗舰级7nm制程，旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

就在昨天上午，荣耀9X宣布了开启预约的消息，同时人们也看到这款新机手机的外观。根据宣传海报上的外观显示，荣耀9X将采用升降式前置摄像头，全面屏和后置三摄像头也是不可或缺的。荣耀9X的背面采用电感渐变纹理，逐渐形成了一个“X”型，与型号中的X形成了呼应。不过，目前我们依旧无法看到荣耀9X的下巴。





根据之前的消息，荣耀9X正面将采用一块6.5-6.7 英寸之间的LCD屏幕，分辨率为2340×1080。核心配置方面可以看到的是，运存有4GB、6GB、8GB三种规格，机身存储也有64GB、128GB、256GB三种可选。

相机方面，荣耀9X将采用4800万主摄+800万广角+200万景深的三摄组合，其中主摄为传感器为索尼IMX582，升降式的前摄规格为2500万像素。

结语



荣耀的新品发布会将向人们展示荣耀在各条产品线上的真正实力。无论是手环的智能，还是笔记本的无边框，以及荣耀9X的那颗“芯”，都彰显了荣耀的技术力。下半年的荣耀产品，非常值得期待。



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