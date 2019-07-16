Trustdata大数据：今年共享充电宝用户规模达1.5亿人次

中关村在线消息：Trustdata大数据今天发布了我国2019年共享充电市场的总体数据。数据显示，我国共享充电市场已经进入升级发展阶段。

数据显示，从2016年到2019年，共享充电终端已渗透至商场、餐厅、机场以及娱乐消费场所。其中商场渗透率为61%，餐厅渗透率为55%，机场为54%；共享充电使用规模已押金租赁转变为信用免押，信用免押订单超过九成；2019年用户规模已达1.5亿人次，共享充电器市场正在稳步成长。



共享充电市场稳步成长，2019年用户规模已近1.5亿人次

用户方面，共享充电用户一二线城市占比过半，四线和五线城市增速明显较快；30岁及以下用户占近七成，其中商务人士占比最多；2019年共享充电用户中，安卓用户与苹果用户占比相当，苹果用户使用频率相对更高。



共享充电市场30岁及以下年轻用户占比近七成，用户身份特征鲜明

时间方面，高频用户年均使用共享充电设备超过50次其中周末使用占比超六成，工作日中周三活跃度最高；2019年，共享充电用户从午间活跃至深夜活跃高峰出现在午后两点及下午五点。

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