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    iQOO 5G版通过3C认证 将于今年Q3上市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，一加7 Pro 5G版已经通过国内的3C认证。与此同时，vivo旗下也有一款型号为“V1916A”的5G手机获得3C认证，支持最高44W快充。

    iQOO 5G版通过3C认证 将于今年Q3上市
    疑似iQOO 5G版通过3C认证

    据了解，vivo这款5G手机正是iQOO的5G版本。前段时间vivo就曾表示该机将于今年第三季度上市。其整体配置与普通版保持一致，依然搭载高通骁龙855处理器，不同的是其配备了高通X50 5G调制解调器，为用户提供5G网络的支持。

    iQOO 5G版通过3C认证 将于今年Q3上市
    iQOO 5G版与普通版配置一致

    其他方面则与普通版完全一致，正面采用一块6.41英寸AMOLED水滴屏，且支持第六代屏幕指纹，解锁更快。手机内部支持万级导热系数热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成的多层散热结构。电池容量为4000mAh，支持44W超级快充。

    另外，iQOO手机还配备专业线性马达，智能匹配上百种游戏场景，实现了基于实际事件的智能震感（如枪击、扫射）。配合自研的游戏环绕音，让用户全方位身临其境。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iQOO 5G版通过3C认证 将于今年Q3上市http://news.zol.com.cn/721/7219751.html

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