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    红米手机Redmi Note 7 Pro（6GB RAM/全网通）

    红米官方公布Redmi Note7系列白色版海报

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天上午，Redmi红米手机官方正式公布了Redmi Note 7系列全新配色的宣传海报，不过官方目前还并没有公布这款配色的名称。

    红米官方公布全新白色版Redmi Note7系列
    Redmi Note 7系列新配色海报

    从图片可以看出，这是一款以白色为主色调的配色，其后壳下方还隐藏了一些纹理，同时边框也使用了银色的材质，视觉上显得更加统一，整体看起来质感不错。据悉，Redmi Note 7系列还拥有暮光金、梦幻蓝和亮黑色三种配色。

    红米官方公布全新白色版Redmi Note7系列
    Redmi Note 7之前的三款配色

    据了解，Redmi Note 7采用康宁第五代大猩猩玻璃，屏幕采用6.3英寸水滴全面屏。核心配置方面，Redmi Note 7搭载满血版高通骁龙660处理器，电池容量为4000mAh。相机方面，该机后置4800万（CMOS传感器为三星GM1）+500万AI双摄组合，前置为1300万像素。

    Redmi Note 7 Pro则相对还升级了骁龙675处理器、4800万索尼IMX586相机、标配18W快充和增加了P2i防泼溅。

    （本文图片来自网络）

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