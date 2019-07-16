红米官方公布Redmi Note7系列白色版海报

中关村在线消息：今天上午，Redmi红米手机官方正式公布了Redmi Note 7系列全新配色的宣传海报，不过官方目前还并没有公布这款配色的名称。



Redmi Note 7系列新配色海报

从图片可以看出，这是一款以白色为主色调的配色，其后壳下方还隐藏了一些纹理，同时边框也使用了银色的材质，视觉上显得更加统一，整体看起来质感不错。据悉，Redmi Note 7系列还拥有暮光金、梦幻蓝和亮黑色三种配色。



Redmi Note 7之前的三款配色

据了解，Redmi Note 7采用康宁第五代大猩猩玻璃，屏幕采用6.3英寸水滴全面屏。核心配置方面，Redmi Note 7搭载满血版高通骁龙660处理器，电池容量为4000mAh。相机方面，该机后置4800万（CMOS传感器为三星GM1）+500万AI双摄组合，前置为1300万像素。

而Redmi Note 7 Pro则相对还升级了骁龙675处理器、4800万索尼IMX586相机、标配18W快充和增加了P2i防泼溅。

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